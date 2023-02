PRF prende acusado de roubo em Taboão da Serra

Da PRF

No domingo (19), durante patrulhamento de uma equipe da PRF na rodovia Régis Bittencourt (BR 116), por volta das 17h, no Km 274, em Taboão da Serra/ SP, Policiais Rodoviários Federais se depararam com um roubo em andamento.

Dois homens roubavam um posto de combustível às margens da rodovia e ao avistarem a chegada dos policiais evadiram-se pela contramão e adentraram na cidade de Taboão da Serra. Imediatamente a equipe da PRF iniciou o acompanhamento tático e após cerca de 3 km o piloto perdeu o controle da motocicleta, que veio a cair.

Momento em que um dos homens conseguiu fugir e o segundo foi preso em flagrante. Foram realizadas buscas no local, mas o fugitivo não foi encontrado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil de Taboão da Serra/SP.