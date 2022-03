PRF prende infratores que saquearam maças em acidente na Régis Bittencourt

Da PRF

No último Sábado, dia (26/03) durante policiamento e fiscalização na Rodovia Régis Bittencourt, no km 343, na Serra do Cafezal, em Miracatu/SP, por volta das 18h10, a equipe de ronda avistou o veículo Citroen Xsara em atitude suspeita, logo na aproximação da viatura o motorista apresentou certo nervosismo, rapidamente os agentes deram ordem de parada ao veículo, o qual empreendeu fuga em alta velocidade.

Mediante a situação, prontamente a equipe iniciou o acompanhamento tático que se estendeu por dois quilômetros e quando o veículo finalmente foi abordado, constatou-se que o motorista e o passageiro estavam transportando 23 caixas de maçãs importadas do Uruguai.

De acordo com o relato dos ocupantes do veículo, eles pegaram a carga de um acidente do tipo tombamento, no Km 359 da rodovia Régis Bittencourt onde o motorista teve ferimentos leves.

Apenas 10 minutos depois dessa ocorrência, um veículo Nissan Tiida passa em frente a equipe em alta velocidade. Os agentes puderam avistar que dentro desse veículo existiam caixas semelhantes às de maçãs da ocorrência em andamento.

Diante dos fatos, um novo acompanhamento tático se iniciou e quando abordado, dois ocupantes desceram do veículo que estava lotado de caixas de maçãs oriundas do mesmo tombamento anteriormente citado.

Assim, a carga e os infratores foram conduzidos para a Polícia Judiciária de Miracatu, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de todos os infratores.