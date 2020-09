PRIMAVERA: Estação das flores começa nesta terça-feira (22)

Direto da redação

Começou às 10h31 nesta terça-feira (22) em todo hemisfério sul a Primavera, estação de transição entre o inverno (frio) e o verão (quente). Essa estação se estende até o início da manhã do dia 21 de dezembro.

De acordo com o site da ClimaTempo, na região Sudeste, as pancadas de chuvas voltam como resultado do tempo abafado. Elas são rápidas, ocorrem sempre à tarde ou à noite, e são bem volumosas. Nas grandes cidades elas causam muitos transtornos, mas são necessárias para a elevação do nível das represas (que cai bastante durante a estiagem de Inverno) e para a melhora da qualidade do ar.

Sob a influência da La Niña, que faz um resfriamento anormal das águas do Pacífico equatorial, a região começa mais seca, mas as chuvas vão aumentar gradativamente e o período mais chuvoso – a partir da segunda quinzena de outubro – não deve ter atraso.