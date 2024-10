Primeiro dia de provas do Enem acontece neste domingo (3) e terá 90 questões e redação

No primeiro domingo (3), a prova terá início às 13h30 e contará com 90 questões: 45 de Linguagens, 45 de Ciências Humanas, além da redação. O segundo dia será dedicado a 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza.

O que levar no dia da prova?

Os estudantes devem acessar o cartão de confirmação no site do Enem e, se possível, levá-lo impresso. É fundamental apresentar um documento oficial com foto, como identidade ou CNH, além de uma caneta preta transparente.

Lanches e eletrônicos

Lanches são permitidos e recomendados devido à longa duração da prova, que será de cinco horas e meia. Equipamentos eletrônicos são proibidos e, se necessário, devem ser mantidos desligados e guardados na bolsa.

Horários importantes

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Saída da prova:

A partir das 15h30: é permitido sair, mas sem o caderno de questões.

A partir das 18h: é possível sair com o caderno.

Gabarito e resultados

O gabarito oficial será divulgado no dia 20 de novembro, e os resultados finais serão anunciados em 13 de janeiro pelo Ministério da Educação.

Redação no Enem

No primeiro dia, os candidatos deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, com uma nota que pode chegar a 1.000 pontos. É importante observar os critérios de correção, que podem resultar em nota zero por fuga ao tema ou textos com menos de sete linhas.

O Inep disponibilizou uma cartilha de redação com informações essenciais e amostras de redações que receberam pontuação máxima em 2023.

Dicas para um bom desempenho

Alimentação: Opte por uma alimentação leve e saudável antes da prova.

Informação: Mantenha-se atualizado sobre os principais assuntos, especialmente para a redação.

Descanso: Garanta uma boa noite de sono antes do exame.

Trajeto: Planeje a ida ao local da prova com antecedência para evitar atrasos.

Documentação: Separe com antecedência os documentos necessários, como RG e cartão de confirmação.

Materiais: Leve caneta preta, água e lanches em embalagens transparentes.

Importância do Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos alunos ao final da educação básica e é a principal porta de entrada para o ensino superior, permitindo acesso a universidades públicas e privadas por meio de programas como Prouni, Fies e Sisu. Além disso, os resultados podem ser utilizados em processos seletivos de instituições em Portugal que possuem convênios com o Inep.

Entre os 4,3 milhões de inscritos, 841.546 são estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio, que pretendem testar seus conhecimentos. As mulheres representam 60,59% do total de candidatos.

Prepare-se bem e boa sorte a todos!