Procon Municipal de Taboão da Serra notifica Sabesp por buracos no Jardim Três Marias

Direto da redação

O Procon Municipal de Taboão da Serra (Procon-TS), que faz parte da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, tem desenvolvido um trabalho de suma importância na defesa dos direitos dos cidadãos. Municipalizado em junho deste ano pelo prefeito Aprígio, o órgão ampliou a atuação e agora dispõe de autonomia para proteger, orientar, educar e defender os consumidores, além de fiscalizar empresas e prestadores de serviço para que atendam a legislação e cumpram as relações de consumo. Só nos primeiros sete meses deste ano, o Procon-TS atendeu 830 consumidores, superando os atendimentos prestados em 2021.

Alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos pelo Procon-TS são as fiscalizações e notificações feitas para diversas empresas e órgãos, como a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Uma dessas notificações resultou no recapeamento em parte da Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Três Marias.

“A Sabesp está realizando diversas obras pela cidade, o que tem resultado em buracos em inúmeras vias. No caso da Avenida Marechal Castelo Branco, fizemos uma vistoria no local e constatamos que a empresa não prestou serviço adequado, eficiente e seguro, o que ocasionou em danos à via pública, além de colocar em risco nossa população. Sendo assim, protocolamos ofício notificando a companhia para que prestasse esclarecimentos e realizasse os devidos reparos, o que foi atendido”, explicou o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Matheus Mota.

Essa não é a primeira vez que a Sabesp é notificada pelo Procon-TS. Em abril deste ano, a companhia recebeu ofício com pedido de esclarecimentos por conta de buracos deixados na Avenida Armando de Andrade, além de ter executado obras no local sem autorização do município.

Procon-TS

O morador de Taboão da Serra que precisar do auxílio do Procon-TS, pode se dirigir à Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara, de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), mais conhecida como reclamação é necessário apresentar:

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação;

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon);

– No caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.

Serviço

Procon de Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Telefone: 4786-2987 | 4786-2986

procon@ts.sp.gov.br

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30

Instagram: https://www.instagram.com/procontaboaodaserra/

Facebook: https://www.facebook.com/procontaboaodaserra/