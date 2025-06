Projeto de Lei aprovado regulamenta a Feira Gastronômica e de Artesanato de Taboão da Serra

Direto da CMTS

A Câmara de Taboão da Serra aprovou na terça-feira, dia 17, o projeto de lei do presidente Carlinhos do Leme, que implementa e regulamenta a Feira Gastronômica e de Artesanato na cidade. O projeto vai para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.

A iniciativa visa fomentar o turismo, valorizar a cultura local, impulsionar a economia criativa e oferecer novas opções de lazer e entretenimento à população. A feira será realizada semanalmente, aos sábados e domingos, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Turismo.

“Esse projeto representa mais do que uma feira, é um espaço de valorização da nossa cultura e de estímulo à economia local. Queremos criar um ambiente especial para que nossos artistas, artesãos e produtores possam mostrar e vender seus produtos”, destacou o presidente Carlinhos do Leme.

Junto com a exposição de artesanato, a Feira Gastronômica promete ser um verdadeiro festival para os apaixonados pela culinária. O público poderá encontrar desde comidas típicas da região até pratos autorais preparados por pequenos empreendedores e chefs locais. “Queremos oferecer à população uma experiência completa, com comidas deliciosas e acessíveis para todos os gostos”, completou.

Segundo o texto do projeto, caberá à Secretaria Municipal de Turismo a responsabilidade pela organização e gestão da feira. “Acreditamos no potencial de Taboão da Serra como destino cultural e turístico. Com essa feira, daremos visibilidade aos talentos locais e geraremos renda para muitas famílias”, afirmou o vereador.

A participação na feira será restrita a expositores credenciados pela Prefeitura, que só poderão comercializar produtos compatíveis com os oferecidos no contrato. O projeto também prevê parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de atividades culturais e de entretenimento durante a feira.

A expectativa é que a feira se torne um ponto de encontro para moradores e visitantes, movimentando a economia local e fortalecendo a identidade cultural de Taboão da Serra.