Projeto Rua Viva transforma Avenida Fernando Fernandes em área de lazer neste sábado (17)

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia neste sábado, 17/09, a partir das 15h, o Projeto Piloto Rua Viva, que tem como objetivo oferecer mais espaços de lazer para serem ocupados pela sociedade. Nesse primeiro momento, o projeto será implantado no Pirajuçara, na Avenida Fernando Fernandes. A via estará fechada para carros e abertas à população.

O Projeto Rua Viva, concebido no âmbito do Programa de Urbanismo Tático, busca a ativação de espaços públicos, a renovação de suas formas de uso e a ampliação das oportunidades de lazer, cultura, entretenimento e cidadania à população taboanense. Como o projeto está em fase de implantação, os dias e horários dos fechamentos das vias poderão variar.

“Esse será mais um espaço para as famílias de Taboão da Serra. As pessoas poderão levar bicicletas, patins, skate, jogar bola, passear com seus pets, as crianças poderão brincar ao ar livre e desfrutar de mais essa área de lazer em nossa cidade. O Rua Viva é para todos e, com a população, iremos ocupar esses espaços”, explicou o prefeito Aprígio.

Cada final de semana haverá atividades variadas, como intervenções culturais e esportivas. Inclusive, artistas taboanenses e da região poderão se apresentar para a população.

Mais ações

O Rua Viva prevê mais ações além do fechamento para carros e abertura para lazer da Avenida Fernando Fernandes e incluirá, em etapa posterior, a Rua Luís Carlos Ventura – além de prever ampliação de outras edições em outros locais de Taboão da Serra.

De acordo com o projeto, as vias que participarem do Rua Viva serão reabilitadas através de intervenções urbanísticas. No Pirajuçara, por exemplo, estão previstas a instalação de mobiliários, bancos, bicicletário, ciclofaixa, playground, construção de uma nova base da Guarda Civil Municipal (GCM), banheiros públicos e muito mais. Já o muro da Avenida Fernando Fernandes será destinado à intervenções artísticas voltadas aos artistas locais.