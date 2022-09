Futuro Centro Veterinário Municipal de Taboão da Serra vai homenagear o “Bob Coveiro”

Da assessoria da CMTS

O Projeto de Lei 019/2022, de autoria do vereador, Dr. André Egydio, aprovado por unanimidade pelos parlamentares da Câmara de Taboão da Serra, na última sessão de terça-feira, 13, denomina o Centro Veterinário Municipal “Bob”, em homenagem ao cão Bob Coveiro, “in memoriam”, atropelado em outubro de 2021.

Bob Coveiro passou aproximadamente dez anos no Cemitério da Saudade. Após a morte da sua dona passou a velar e tumulo e virou uma figura ilustre ao acompanhar os demais cortejos ali realizados.

A construção do equipamento destinado ao tratamento de cães e gatos é uma bandeira do vereador Dr. André Egydio que há anos luta pela implantação do equipamento em Taboão. “A autoria do projeto foi feita pensando em cada detalhe para que nossos animais tenham um local digno e apropriado para os devidos atendimentos uma vez que em muitos casos seus donos ficam reféns de uma clínica particular não tendo condições de arcar com os custos do tratamento”, disse o vereador.

No mês de maio, Dr. André Egydio apresentou o projeto das obras para construção deste espaço que será feito por uma empresa sem custos para os cofres públicos. “A obra do Centro Veterinário acontece por meio de um RIV (relatório de impacto de vizinhança). Ou seja, para que o empreendimento seja construído na cidade a empresa precisa dar uma compensação para o município”, explicou o vereador.

O Centro Veterinário Municipal será erguido em frente ao Centro de Controlo de Zoonoses (CCZ), no Parque Pinheiros. Com quatro mil metros quadrados e 700 de construção o espaço vai atender diversas especialidades com um centro cirúrgico, consultórios, espaço para castrações, uma praça pet e um crematório para animais ainda em fase de estudos. “Não poderia deixar de agradecer aos vereadores desta Casa de Leis que entenderam a importância deste projeto para o município e ao prefeito Aprígio por abraçar esta causa e dar todo o respaldo para as obras”, concluiu Dr. André Egydio.