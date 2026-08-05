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R$ 10 milhões articulados pelo deputado Eduardo Nóbrega levam asfalto novo para Taboão

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Da assessoria do deputado

As obras do maior programa de recapeamento da história de Taboão da Serra seguem avançando em diferentes regiões da cidade. A Av. Dr. José Maciel é uma das dezenas de vias que estão recebendo asfalto novo por meio dos R$ 10 milhões articulados pelo deputado estadual Eduardo Nóbrega junto ao Governo do Estado de São Paulo.

O investimento está permitindo a recuperação da malha viária em diversos bairros, melhorando as condições de tráfego, a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de proporcionar mais qualidade de vida para a população.

Para Eduardo Nóbrega, ver as obras acontecendo demonstra a importância da atuação parlamentar na conquista de investimentos para os municípios.

“Conseguir recursos para as cidades é uma das principais funções de um deputado estadual. Nosso trabalho é fazer a ponte com o Governo do Estado, apresentar as demandas dos municípios e lutar para que esses investimentos cheguem à população. É muito gratificante ver esse recurso se transformando em obras por toda Taboão da Serra”, afirmou.

O parlamentar também agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas pela liberação dos recursos e destacou o trabalho da Prefeitura na execução das obras.

“Agradeço ao governador Tarcísio por atender esse pedido e ao prefeito pela execução desse importante programa de recapeamento. Quando cada um cumpre o seu papel, quem ganha é a população.”

Os R$ 10 milhões fazem parte do conjunto de investimentos conquistados por Eduardo Nóbrega para Taboão da Serra ao longo do mandato. As obras seguem em andamento e contemplam dezenas de ruas em diferentes regiões do município, promovendo mais mobilidade urbana, segurança e infraestrutura para a cidade.

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