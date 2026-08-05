R$ 10 milhões articulados pelo deputado Eduardo Nóbrega levam asfalto novo para Taboão

Da assessoria do deputado

As obras do maior programa de recapeamento da história de Taboão da Serra seguem avançando em diferentes regiões da cidade. A Av. Dr. José Maciel é uma das dezenas de vias que estão recebendo asfalto novo por meio dos R$ 10 milhões articulados pelo deputado estadual Eduardo Nóbrega junto ao Governo do Estado de São Paulo.

O investimento está permitindo a recuperação da malha viária em diversos bairros, melhorando as condições de tráfego, a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de proporcionar mais qualidade de vida para a população.

Para Eduardo Nóbrega, ver as obras acontecendo demonstra a importância da atuação parlamentar na conquista de investimentos para os municípios.

“Conseguir recursos para as cidades é uma das principais funções de um deputado estadual. Nosso trabalho é fazer a ponte com o Governo do Estado, apresentar as demandas dos municípios e lutar para que esses investimentos cheguem à população. É muito gratificante ver esse recurso se transformando em obras por toda Taboão da Serra”, afirmou.

O parlamentar também agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas pela liberação dos recursos e destacou o trabalho da Prefeitura na execução das obras.

“Agradeço ao governador Tarcísio por atender esse pedido e ao prefeito pela execução desse importante programa de recapeamento. Quando cada um cumpre o seu papel, quem ganha é a população.”

Os R$ 10 milhões fazem parte do conjunto de investimentos conquistados por Eduardo Nóbrega para Taboão da Serra ao longo do mandato. As obras seguem em andamento e contemplam dezenas de ruas em diferentes regiões do município, promovendo mais mobilidade urbana, segurança e infraestrutura para a cidade.