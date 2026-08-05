Greve da CPTM chega ao fim e circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade começa a ser normalizada

Direto da redação

A greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que afetava as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, foi encerrada na tarde desta quarta-feira (5). A decisão foi tomada durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, após a categoria aprovar a proposta apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Com o fim da paralisação, os funcionários começaram a retornar aos postos de trabalho e a expectativa é de que a circulação dos trens seja normalizada de forma gradativa nas próximas horas.

A proposta foi apresentada durante audiência de conciliação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). O Governo do Estado se comprometeu a encaminhar um projeto de lei para garantir a absorção dos trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 por órgãos ou entidades da administração pública estadual, preservando os empregos durante o processo de concessão das linhas.

A Justiça do Trabalho também propôs a inclusão dos trabalhadores da Linha 10-Turquesa no projeto e sugeriu uma cláusula para encerrar o conflito coletivo, medida que será formalizada em nova audiência marcada para o dia 19 de agosto.

A greve teve início na terça-feira (4) em protesto contra a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à iniciativa privada. Durante a paralisação, a Justiça determinou a manutenção de parte da operação para reduzir os impactos aos passageiros.

Com o encerramento do movimento, a CPTM orienta os usuários a acompanharem os canais oficiais da companhia para verificar a situação da circulação dos trens, já que a operação poderá levar algumas horas para ser totalmente restabelecida.