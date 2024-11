Ranking aponta Taboão da Serra entre as melhores cidades para se viver

Por Samara Matos, na redação

A cidade de Taboão da Serra se destacou no ranking Desafios da Gestão Municipal (DGM), elaborado pela consultoria Macroplan. De acordo com a edição de 2024, Taboão da Serra ocupa a 41ª posição entre as melhores cidades para se viver no Brasil, um levantamento que avalia a qualidade dos serviços públicos oferecidos às suas populações.

O ranking considera 100 dos maiores municípios do Brasil, com mais de 273.500 habitantes, e avalia quatro áreas essenciais da gestão municipal: saúde, educação, segurança e saneamento e sustentabilidade. Esses itens são analisados por meio de 15 indicadores de desempenho.

Embora Taboão da Serra ocupe o 41º lugar no ranking geral, sua presença entre as 15 melhores cidades do estado de São Paulo já reflete avanços importantes nas ofertas de serviços públicos essenciais à população. Além da cidade, municípios como Jundiaí e Barueri também se destacaram no estudo, com Jundiaí figurando entre as três melhores grandes cidades do Brasil, enquanto Barueri ficou na 10ª posição.

Destaques do Ranking

Jundiaí: No topo da lista, ocupa a 1ª colocação em dois indicadores importantes: taxa de matrículas em pré-escola e coleta de resíduos domiciliares.

Barueri: A cidade ocupa o 10º lugar no ranking geral e ficou em 1º lugar em indicadores como taxa de matrículas em creche, pré-escola, coleta de resíduos domiciliares e abastecimento de água.

Taboão da Serra: Aparece na 41ª posição geral, destacando-se por oferecer serviços públicos de qualidade em áreas como saúde e educação, embora haja espaço para mais avanços em segurança e saneamento.

O Estado de São Paulo no Ranking

O estado de São Paulo se destacou no ranking com 15 cidades entre as 25 mais bem avaliadas, incluindo a capital, São Paulo (no 9º lugar). O levantamento da Macroplan mostra que o estado tem avançado significativamente na gestão pública, com um número expressivo de cidades bem posicionadas.

O estudo, que cobre o período de 2010 a 2023, evidencia a importância de políticas públicas bem estruturadas em áreas essenciais para o bem-estar da população. As cidades que aparecem no ranking são aquelas que têm investido em infraestrutura, educação de qualidade e atendimento à saúde, fatores que refletem diretamente na qualidade de vida dos seus habitantes.

O que o Ranking Representa

O ranking DGM é uma ferramenta importante para acompanhar os avanços e desafios da gestão municipal, refletindo os resultados de políticas públicas que afetam diretamente a vida dos cidadãos. O estudo da Macroplan traz uma análise detalhada dos indicadores de desempenho de cada município, permitindo uma comparação entre as cidades e destacando as melhores práticas na gestão pública.

No caso de Taboão da Serra, a classificação entre as 50 melhores cidades do Brasil é um reflexo de sua evolução em áreas essenciais, mas também aponta a necessidade de investimentos contínuos, principalmente em segurança e saneamento, para que a cidade suba mais posições nas próximas edições do ranking.