Polícia prende dois integrantes da “quadrilha do Rolex” em Taboão da Serra

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desmantelou um grupo criminoso especializado no roubo de relógios de luxo com a prisão de oito pessoas nesta quinta-feira (7). Entre os detidos, dois são de Taboão da Serra e desempenhavam um papel crucial no apoio logístico da quadrilha.

Conhecida como “Gangue do Rolex”, a organização criminal agia de forma itinerante em várias capitais do Brasil, incluindo o Distrito Federal, São Paulo e Pernambuco. O grupo era responsável por realizar roubos rápidos e violentos, focando em vítimas em áreas nobres, principalmente em regiões de alto poder aquisitivo.

Segundo a polícia, os membros de Taboão da Serra tinham uma função estratégica no esquema: eles forneciam motocicletas, armamentos e até hospedagem para os criminosos que vinham de fora para praticar os assaltos. A quadrilha, que agia com rapidez e violência, costumava realizar os roubos enquanto as vítimas estavam paradas em semáforos, o que aumentava o risco de latrocínio (roubo seguido de morte) caso as vítimas reagissem.

O líder da gangue foi preso em Recife com quatro relógios de luxo avaliados em R$ 150 mil cada, e a operação, que recebeu o nome de Cartada Final, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão também em São Paulo e Pernambuco.

As investigações indicam que os relógios roubados eram enviados para receptadores, com ligações internacionais, o que dificultava a recuperação dos bens.

O papel dos dois indivíduos de Taboão da Serra foi essencial para a logística do grupo, proporcionando suporte em várias ações criminosas. As autoridades continuam investigando outros possíveis envolvidos na rede de receptação dos produtos roubados.