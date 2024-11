Anhanguera Taboão lança campanha de prevenção ao câncer bucal em parceria com Dr. Ronaldo Dias, CEO da NOP Odonto

Por Cléo Ramos / Divulgação

A Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra anunciou o lançamento de uma campanha de prevenção ao câncer bucal, iniciativa inspirada no trabalho voluntário do Dr. Ronaldo Dias, CEO da clínica NOP Odonto. Após mais de 30 anos dedicados a identificar precocemente casos de câncer bucal, o odontólogo agora une força com a instituição para ampliar a conscientização e formar dentistas com uma abordagem preventiva e integral.

Dr. Ronaldo Dias promove palestras sobre prevenção e diagnóstico precoce na saúde. Embora o tratamento oncológico seja realizado por um oncologista, o papel do dentista é essencial para o diagnóstico e encaminhamento ao serviço especializado. O CEO da Nop Odonto ressalta que os dentistas devem estar preparados para identificar os sinais iniciais de câncer bucal e, assim, contribuir para o sucesso do tratamento. “Se todos os dentistas tivessem essa mesma consciência, evitaríamos muitos diagnósticos tardios, que infelizmente ocorrem pela falta de conhecimento dos profissionais”, reforça ele.

O câncer bucal, que representa 50% dos 39.500 novos casos de câncer na região de cabeça e pescoço estimados para 2025, ainda existe uma necessidade extrema de campanhas de prevenção sólidas. Em comparação, o câncer de mama e o câncer de próstata, com estimativas de 74 mil e 70 mil novos casos respectivamente, já têm iniciativas de conscientização bastante difundidas. Diante dessa lacuna, a Anhanguera espera destacar a importância do autoexame bucal e preparar seus alunos para uma prática odontológica que priorize o diagnóstico precoce.

A história de Ellen Sandra da Silva Domingos, moradora de Taboão da Serra, exemplifica o impacto do trabalho do doutor. Em 2019, ela notou uma ferida persistente na boca de sua mãe Silvia Maria, que não cicatrizou mesmo após tratamentos convencionais. Ao procurar ajuda com o Dias, ele recomendou uma biópsia. O resultado revelou um carcinoma inicial. A descoberta, feita pelo dentista, permitiu que a paciente fosse encaminhada ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento, onde também se detectou um câncer no estágio inicial.

A atuação do Dr. Ronaldo evitou que Silvia passasse por mutilações corporais graves, permitindo uma abordagem cirúrgica menos invasiva e eficaz. Ellen destaca o cuidado e a atenção do dentista, que ouviu atentamente os relatos sobre o estado de saúde de sua mãe e recomendou o SUS para garantir um acompanhamento completo e seguro. Ela acredita que, sem o diagnóstico precoce, a mãe teria enfrentado um processo mais agressivo e debilitante.

Com essa campanha, a Anhanguera visa não apenas conscientizar a população sobre o câncer bucal e a importância do autoexame, mas também preparar seus estudantes para reconhecer sinais de doenças graves e tratar o paciente de forma integral. Embora folhetos educativos sobre o autoexame estejam disponíveis no Conselho Regional de Odontologia, a prática ainda é pouco divulgada. A Anhanguera quer mudar essa realidade, incentivando que o autoexame se torne uma rotina na prevenção do câncer bucal.

A parceria entre Dias e a Anhanguera busca fortalecer a prevenção do câncer bucal e transformar a prática odontológica, mostrando que um diagnóstico atento pode salvar vidas e evitar tratamentos mutilantes. De acordo com Bruno Dias diretor da faculdade Anhanguera unidade Taboão da Serra, “A faculdade Anhanguera tem uma preocupação em criar campanhas de conscientização, associando-se a grandes empresas com histórico nas áreas desejadas. Trazer a NOP, uma das maiores empresas da região na odontologia, com grandes profissionais e especialistas, é fundamental para orientar e informar os alunos de forma clara. O perfil dos alunos são pais e mães de família, e a informação de uma empresa renomada como a NOP chegará ao âmbito familiar. A associação entre NOP Odonto e Anhanguera para a campanha de câncer bucal já é um sucesso, com muitas pessoas procurando orientação após serem conscientizadas pela iniciativa”, enfatizou o diretor da Anhanguera.