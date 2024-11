Começou a campanha “Papai Noel dos Correios” adote uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Começou no último dia 1º de novembro a campanha Papai Noel dos Correios em Taboão da Serra, uma ação solidária que visa levar alegria a crianças em situação de vulnerabilidade social durante as festas de fim de ano. Os moradores da cidade e da região têm até o dia 6 de dezembro para adotar uma carta e garantir um presente para aqueles que não têm condições financeiras de celebrar o Natal com um presente especial.

A campanha, que ocorre anualmente em todo o Brasil, permite que qualquer pessoa adote uma cartinha escrita por crianças de até 10 anos ou pessoas com deficiência, sem limite de idade. As cartinhas estão disponíveis nas agências dos Correios, onde os participantes podem pegar o pedido de presente e devolver o item, já embalado, para ser entregue até o dia 13 de dezembro.

Participar da ação é fácil. Basta ir até uma das agências dos Correios em Taboão da Serra, pegar uma das cartas com o pedido de uma criança ou pessoa com deficiência e, após comprar o presente solicitado, devolver o item embalado. A campanha acontece nas agências de Correios e também está disponível online, para aqueles que não podem se deslocar até os postos.

O foco da campanha é atender principalmente crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, mas também beneficia pessoas com deficiência atendidas por instituições parceiras, como escolas públicas e abrigos. As Secretarias Municipais de Educação selecionam as escolas que participarão, encaminhando cartas de crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental até o 5º ano.

Locais de Participação em Taboão da Serra

As cartas podem ser adotadas na **Agência dos Correios de Taboão da Serra**, que fica na Rua Thereza Maria Luizetto, 83, Vila Santa Luzia. O período para adoção das cartas vai de 6 de novembro até 13 de dezembro, enquanto a entrega dos presentes ocorre também até 13 de dezembro.

Agência dos Correios Taboão da Serra

Endereço: Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Vila Santa Luzia

Período para Adoção de Cartas: 06 de novembro a 13 de dezembro

Período para Entrega de Presentes: 06 de novembro a 13 de dezembro

Adoção Online e Presencial

Além da opção presencial, os Correios oferecem a possibilidade de adoção das cartas de forma online, por meio do site oficial. A versão digital da campanha facilita a participação de quem não pode se deslocar até as agências ou prefere realizar o processo virtualmente.

Objetivo da Campanha

O Papai Noel dos Correios tem como principal objetivo promover a solidariedade e proporcionar uma experiência de Natal mais digna para crianças e pessoas com deficiência de famílias carentes. A ação busca, além de garantir um sorriso a quem mais precisa, fortalecer o espírito comunitário e de generosidade entre os moradores de Taboão da Serra.

Em um ano marcado por desafios sociais e econômicos, o Natal pode ser um momento de união e esperança. A campanha representa uma oportunidade única de contribuir para a construção de uma sociedade mais solidária, demonstrando que, juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.