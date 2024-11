Passagem de Ônibus Municipal em Embu das Artes sobe para R$ 5,30 a partir de segunda-feira (11)

Por Samara Matos, na redação

A partir de segunda-feira, 11 de novembro, os moradores de Embu das Artes vão enfrentar um aumento no valor da tarifa do transporte público municipal. A passagem, que atualmente custa R$ 4,00, passará a custar R$ 5,30, um reajuste de 32,5%.

O prefeito Ney Santos assinou o decreto nº 3.128, justificando o aumento pela necessidade de cobrir o aumento dos custos de operação e manutenção do sistema de transporte. “Há cinco anos não havia reajustes nas tarifas, e os custos com combustíveis, peças de reposição e outros insumos aumentaram significativamente”, explicou Ney. A última vez que a tarifa foi ajustada foi em abril de 2019, quando o valor passou para R$ 4,00.

Segundo o decreto, o ajuste de tarifa é necessário para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte e assegurar que o serviço continue oferecendo qualidade e segurança aos usuários. A prefeitura também apontou o aumento nos custos operacionais como um dos principais motivos para o reajuste. “Os custos com insumos essenciais, como combustíveis, peças de reposição e supervisão, impactaram diretamente a operação do transporte”, afirmou o prefeito.

A decisão foi tomada após um estudo feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que indicou que o novo valor de R$ 5,30 seria o necessário para cobrir os custos operacionais e garantir a continuidade do serviço com a qualidade e segurança adequadas.

Mudanças no Programa Tarifa Zero

Uma das mudanças que mais tem gerado repercussão entre os moradores é o fim da Tarifa Zero aos sábados e feriados. A medida, que permitia a gratuidade nos ônibus municipais, será mantida somente aos domingos. A decisão foi tomada com base na análise de custos, que apontou a necessidade de ajustes para garantir a continuidade e a qualidade do serviço.

A Tarifa Zero foi implantada em 2021 como uma forma de incentivar o turismo e a economia local, especialmente aos domingos, quando Embu das Artes recebe milhares de visitantes para eventos como a Feira de Artesanato e o Natal Iluminado. Segundo o prefeito, a medida tinha como objetivo beneficiar comerciantes e a comunidade local, mas a mudança nos subsídios exigiu ajustes no sistema.

Reação da População e Abaixo-Assinado

O aumento da tarifa e o fim da gratuidade aos sábados geraram um protesto popular. Moradores de Embu das Artes, especialmente trabalhadores e estudantes, estão insatisfeitos com a medida, que consideram um fardo financeiro adicional. Muitos já começaram a assinar um abaixo-assinado pedindo a revisão do reajuste e a manutenção da Tarifa Zero também aos sábados.

O documento questiona a alta no valor da passagem e pede uma reavaliação do decreto, com o argumento de que a tarifa de R$ 5,30 representa um impacto significativo no orçamento de muitas famílias, especialmente em tempos de crise econômica.