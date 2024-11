Prefeitura de Taboão paralisa recapeamento no Silvio Sampaio e faz água barrenta escoar para dentro de residências

Por Geovanna Matos, direto da Redação

A paralisação de uma obra de recapeamento da Prefeitura de Taboão da Serra no Jardim Silvio Sampaio provoca alagamento e infiltração de água em residências na Rua Emília Martins Rulo. É o que denuncia Vitor Munhoz, que fez a denúncia nas redes sociais e registrou a reclamação diretamente ao poder público nesta quarta-feira (6).

De acordo com a denúncia, funcionários da Prefeitura quebraram diversas ruas do bairro para realizar o recapeamento. Porém, ele afirma que os funcionários foram embora e não voltaram para terminar a obra. Com a chuva desta semana, a água acabou escorrendo para dentro de sua residência, que fica abaixo do nível da rua. Das três casas no terreno, duas foram atingidas com água barrenta.

“Meu pai tem 72 anos. E se ele cair na escada por conta deste barro? E a minha casa, quem vai pagar os danos? […] Mas tenho tudo protocolado”, questiona Munhoz, que tem deficiência visual.

O Taboão em Foco questionou a Prefeitura, que alegou que a paralisação da obra aconteceu porque houve vazamentos devido a movimentação de maquinários e prometeu “brevidade” para terminar a obra. [VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA ABAIXO]

