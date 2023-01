Raposo Shopping promove 6° encontro de carrinhos em miniatura

Direto da redação

No próximo dia 28, das 10h às 19h, o Raposo Shopping realizará o 6º Encontro de Colecionadores de Miniaturas de Carros, em parceria com o Grupo de Colecionadores de Osasco (GCO), no Piso São Paulo. Serão mais de 15 expositores/colecionadores com variedades de carrinhos em miniatura de diversas escalas, incluindo marcas especiais, como Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Greenlight, Norev, Schucco, Kyosho e muito mais. O evento tem entrada gratuita e haverá comercialização de carrinhos raros.

Serviço: Encontro de carrinhos em miniatura

Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Quando: 28 de janeiro, das 10h às 19h

Quanto: gratuito

Classificação: livre

Mais informações: www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3731-5000