Rede Raia Drogasil suspende agendamento de testes de Covid por falta de estoque

Unidades da rede que possuem testes remanescentes ainda podem utilizá-los. Os interessados devem entrar em contato com os estabelecimentos para obter mais informações.

Segundo a rede de farmácias, os estoques se esgotaram devido à alta demanda da população.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que testes positivos voltaram a subir durante as festas de fim de ano, de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne grandes redes farmacêuticas). O total de positivos saltou de 524 no dia 1º de dezembro, quando 10 mil exames foram feitos, para 5.334 em 29 de dezembro, quando houve 31.332 exames –o equivalente a 5% e 17% do total, respectivamente. Em suma, o levantamento abrange 3.000 farmácias do país.

Antes das festas de final de ano, era possível agendar o teste para o mesmo dia. Depois, era preciso esperar até cinco dias para conseguir um agendamento.

Sendo assim, a população tem procurado os estabelecimentos principalmente em busca dos testes antígeno, que identificam o vírus no momento da infecção, e os testes sorológicos, que mostram se a pessoa já possui anticorpos.

Os testes antígenos estão disponíveis na modalidade “swab”, em que um cotonete é introduzido pelo nariz para a coleta da amostra, e por via oral. Alguns testes de antígenos combinam a testagem para Covid-19 e para influenza dos tipos A e B no mesmo produto.

As drogarias disponibilizam também os testes de anticorpos IgM, aqueles produzidos no início da infecção, e IgG, que aparecem na fase tardia da doença. Esse tipo de teste indica se o paciente já foi ou está infectado.

Em suma, tanto o resultado dos testes antígeno, como dos testes sorológicos ficam prontos alguns minutos após a coleta, e o laudo é disponibilizado no mesmo dia.