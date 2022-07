Regiões de Itapecerica da Serra e Osasco recebem ônibus novos em linhas gerenciadas pela EMTU

Direto da redação

A partir desta quinta-feira (07), 10 ônibus zero km começam a circular nas 79 linhas regulares intermunicipais operadas pela concessionária Intervias na região de Itapecerica da Serra, onde o sistema metropolitano gerenciado pela EMTU transporta diariamente 360 mil passageiros entre oito municípios.

Mais cinco veículos novos estão circulando desde o início desta semana nas 167 linhas regulares operadas pelo Consórcio Anhanguera e que atendem a outros 360 mil passageiros na região de Osasco, composta por 11 municípios.

São ônibus modernos que proporcionam mais conforto, segurança e qualidade para o transporte de passageiros. Todos os veículos são equipados com motor Euro V, tecnologia que garante eficiência energética e baixa emissão de poluentes, além de ar-condicionado, elevador para pessoas com mobilidade reduzida, wi-fi e tomadas USB para recarga de eletrônicos.

Sobre a EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.