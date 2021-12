Rhodia Taboão da Serra abre inscrição para estágios em 2022

Da redação, com informações da Rhodia

A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, líder em química/têxtil e materiais avançados, abriu as inscrições para o processo seletivo do seu programa de estágios em 2022 em na unidade de Taboão da Serra, localizada na Região do São Judas. Os interessados têm até o dia 6 de janeiro para se inscrever.

Ao todo são 41 vagas – incluindo as unidades de Itatiba, Santo André, Paulínia e São Paulo – destinadas aos estudantes universitários de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Cursos de TI, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Logística, Marketing, Psicologia, Química, entre outros.

O estágio será de no máximo 30 horas semanais. A Rhodia Taboão da Serra oferece vale-refeição ou restaurante, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-transporte ou fretado e estacionamento. A bolsa-auxílio é compatível com o mercado.

Para se inscrever, clique no link:bettha.com/estagiorhodia2022