Rua Itu no Jardim Três Marias em Taboão da Serra recebe novo asfalto

Direto da redação

A Rua Itu, no Jardim Três Marias, está recebendo um novo recapeamento asfáltico, realizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção (SEMA), em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

“Em nenhum outro mandato os ex-prefeitos se importaram de fazer um acordo com a Sabesp, não se importaram em defender a população. A nossa gestão veio fazer a diferença, fizemos uma parceria para que a Sabesp faça o recapeamento de todos os lugares onde realizaram obras, não apenas o Tapa Buraco, trazendo assim melhorias

para a cidade.Essa é a nossa marca, lutamos sempre em favor do povo taboanense”, disse o Prefeito Aprígio.

Além da Rua Itu, mais de 30 vias receberam nova capa asfáltica. As obras contam com quase 10 km de asfalto novo em todo o município. De acordo com a SEMA, mais pontos em Taboão da Serra serão beneficiados por essa ação de zeladoria, como a Rua Francisco Coelho dos Santos Filho, no Jardim Kuabara, e as ruas Clemente Ferreira e Daniel Cavalcante de Meireles, no Jardim Pazini.

O secretário de Serviços Urbanos e Manutenção, Valdemar Aprígio, comentou que o aperfeiçoamento das vias que estão sendo feitas, visam trazer melhorias para todos os bairros da cidade. “São 35 pontos já foram contemplados com o recape, lutamos para deixar o município cada vez mais organizado, exemplar e para que as pessoas sejam mais acolhidas. Em um município sempre é pensado no que favorecerá a todos, e com os asfaltos novos tanto pedestre, quanto motoristas poderão transitar com segurança”, afirmou.