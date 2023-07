Polícia Civil de Taboão da Serra cumpre mandados judiciais e apreende um tijolo de cocaína

Direto da redação

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Taboão da Serra (Demacro), na manhã de segunda-feira (3), cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão e apreenderam um tijolo de cocaína, em uma residência em Jundiaí, interior de São Paulo.

As investigações apontaram para suspeitos que seriam os responsáveis pela comercialização de drogas em Embu das Artes e Jundiaí. Os agentes conseguiram identificar dois locais onde possivelmente eram armazenadas as substâncias ilícitas.

Assim sendo, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão para os locais, tendo a Justiça concedido os mandados. Na posse das ordens judiciais, os policiais iniciaram as atuações de campo de polícia judiciária e prenderam um homem em Jundiaí, pois no interior de sua residência foram encontrados um tijolo de cocaína, uma pistola, munições, anotações com a contabilidade do tráfico. Foram apreendidos também dois veículos e celulares. Em Embu das Artes nada de ilícito foi encontrado.

A droga foi apreendida e encaminhada para a perícia. O investigado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.