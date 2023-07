Zona Azul de São Paulo ganha novo aplicativo com pagamento via Pix

Por Samara Matos, na redação

O App Zul+ está disponível para download e chega como mais uma alternativa ao atual app da Estapar Zona Azul – SP a fim de ampliar o acesso de forma segura e fácil ao cidadão e também oferecer novas funcionalidades, como pagamento via PIX e informações que facilitam o dia a dia dos motoristas

Desde junho deste ano, os usuários da Zona Azul passaram a contar com mais uma opção de aplicativo para utilização das vagas de estacionamento rotativo. Já bastante conhecido entre os paulistanos, o app Zul+ agora se soma ao app Estapar Zona Azul – SP a fim de ampliar o acesso ao serviço pelos cidadãos, com mais funcionalidades e novas formas de pagamento – como Pix, Google e Apple Pay, além de cartões de débito, crédito e boleto.

No caso do Zul+, em específico, além de ampliar as formas de pagamento, o app oferece uma navegação dinâmica, com diversas funcionalidades que dão suporte no dia a dia do motorista, como informações sobre rodízio, locais para abastecimento e manutenção, documentações, entre outras. Também oferece a visão da disponibilidade de vagas, por meio de um mapa de ocupação em tempo real, a exemplo do app Estapar Zona Azul – SP.

Mais de 900 pontos de venda credenciados permanecem disponíveis no comércio local, com o apoio das equipes presenciais da Estapar pelas ruas da capital e que atuam nos locais de maior movimento, oferecendo suporte aos usuários da Zona Azul e também vendendo os CADs (Cartão Azul digital).

A nova versão já está disponível para celulares Android e iOS, na versão 1.0.0. Para baixar o Zul+, basta acessar o App Store ou o Google Play. Em seguida, é só fazer o cadastro pessoal e registrar o veículo. Quanto ao Estapar Zona Azul – SP, a nova versão já está disponível para atualização.