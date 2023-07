Participaram do Júri: Fernando Melo (Hairstylist): Gabriela Aguilar (Dentista Esteticista); Nilsen Fabiane (Cabeleireira colorista – gerente de salão com 25 anos de profissão), e o cantor Marcio Mendes (vocalista do Trio Los Angeles).

As eleitas Ellen Pereira Silva (Rainha do Rodeio); Beatriz Nascimento (Princesa); e Ingrid Oliveira da Mata (Miss Simpatia), são moradoras de Itapecerica da Serra e estarão representando a cidade nos eventos relativos à 43ª Festa do Peão, que acontece entre os dias 7 e 15 de julho, no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Baldusco, situado à Avenida Dona Anila, 1001 – Olaria, região Central.

Além do título simbólico, as “Realezas” também receberam prêmio em dinheiro; books; chapéus; voucher de beleza e buquês de flores.

“Uma disputa bem acirrada, e um grande desafio para a equipe de jurados, diante de tanta beleza e talento das candidatas, ” disse o prefeito municipal Dr. Francisco Nakano.

A final do concurso também contou com a presença das autoridades; Rafael de Oliveira (vice-prefeito), Luciana Castro (Cultura), Patrícia Nicastro (superintendente de Saúde); Carlos Tinoco (Obras); Capitão Edson (Habitação), Tiemi Nakano (Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho e presidente da Comissão); Gerson Lazarin (Turismo); Regina Santos (Serviços Urbanos): Gustavo Mariani (Segurança, Trânsito e Transporte); o chefe de Gabinete, Alan Ferreira; vereador Gilberto “Giba”, e também o vereador de São Lourenço da Serra, Wagner Soares.

Na sexta-feira (7) teremos o início, a abertura da 43ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra.