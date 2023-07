Show do Gusttavo Lima vai abrir o rodeio de Itapecerica da Serra nesta sexta-feira (7)

Por Samara Matos, na redação

O rodeio de Itapecerica da Serra começa nesta sexta-feira (7), com show do cantor Gusttavo Lima e segue até o dia 15 de julho, no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Baldusco, situado à Avenida Dona Anila, 1001 – Olaria, região Central. Já no sábado, dia 8, será a vez da dupla Henrique e Juliano subir ao palco e contagiar a plateia com seu talento e carisma. E para encerrar o primeiro fim de semana com chave de ouro, a banda CPM 22 trará o melhor do rock para Itapecerica da Serra, em um show de entrada franca.

A organização do evento ressalta a importância de adquirir os ingressos apenas por meio dos canais oficiais, como o site tycket.com.br. Fique atento a perfis falsos que tentam enganar as pessoas com golpes de venda de ingressos. Os ingressos não são vendidos via direct, nem via WhatsApp, e não aceitam PIX particular. Cuide da sua segurança e garanta seus ingressos de forma segura

Serviço

Festa do Peão – Rodeio de Itapecerica da Serra

Quando: De 7 a 15 de julho

Onde: Ginásio de Esportes. Avenida Dona Anila, 1001 – Centro, Itpecerica da Serra

Programação

07/07– Gusttavo Lima

08/07 – Henrique e Juliano

09/07 – CPM22 (entrada franca)

13/07 – MC Daniel | Turma do Pagode

14/07 – Ana Castela e Gustavo Mioto

15/07 – Jorge & Mateus | Douglas e Vinicius