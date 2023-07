Loja da Livraria Cultura na avenida Paulista reabre nesta quinta (6)

Por Samara Matos, na redação

A Livraria Cultura reabriu às 14h desta quinta-feira (6) a loja do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, no centro de São Paulo. Na última semana, o ministro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) Raul Araújo concedeu uma liminar para suspender a falência da empresa. O café e o restaurante do local já estavam funcionando desde a última sexta (30).

A loja no Conjunto Nacional foi fechada em 26 de junho, após a confirmação do decreto de falência pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). A livraria já estava em crise desde 2015, com o encolhimento do mercado editorial. Em 2018, apresentou pedido de recuperação judicial com declaração de R$ 285,4 milhões em dívidas.