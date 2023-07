Audiência Pública debate 5G e Câmara Municipal vai apresentar “Lei das Antenas” para acelerar implantação

Direto da CMTS

A Câmara de Taboão da Serra realizou no dia 27 de junho audiência pública para discutir a implementação e o avanço da rede 5G no município. A discussão teve a presença de representantes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e da empresa Vivo, além do presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, e os vereadores da Comissão dos Direitos do Consumidor, Carlinhos do Leme e Celso Rodrigo Gallo. O Procon Taboão da Serra também marcou presença com a assessora institucional Gabrielle dos Santos Tristão.

Em seu discurso, o presidente Dr. André da Sorriso reforçou a instabilidade da internet móvel. “Ter o 5G em Taboão da Serra é muito difícil. A nossa população quer é um sinal bom de internet. Precisamos resolver esse problema de falta de sinal em vários bairros da nossa cidade, muitas vezes não temos nem o 4G, nem o 3G”, afirma.

Pelo cronograma previsto pela Anatel, o município seria contemplado pela rede 5G somente em julho de 2026. Porém, houve antecipação no calendário e Taboão da Serra já tem seis Erbs (estações rádio base). Mas esse avanço da expansão do 5G depende também da aprovação na Câmara Municipal da chamada “Lei das Antenas”. “Muitas cidades já têm o 5G liberado, mas poucas têm a lei atualizada”, diz o representante da Anatel.

“A criação do serviço depende do interesse econômico. E vocês [de Taboão da Serra] tem sorte porque já tem seis ERB’s. Então, vai ter o sinal 5G rapidamente, já que depende da lei aprovada e do interesse econômico. Não posso dizer o tempo, mas já estão três anos antes”, afirma José Humberto, da Anatel.

Ciente da necessidade de nova legislação, o presidente Dr. André da Sorriso promete colocar em pauta o projeto de lei que trata deste tema. “Vamos agilizar para votar essa lei logo após o recesso parlamentar”, diz.

O vereador Carlinhos do Leme, que preside a comissão, afirma: “Após essa audiência pública saio com a certeza que nossa cidade terá uma internet a altura do que merece e necessita a nossa cidade”, diz. “Foi muito esclarecedora essa audiência”, afirma Gallo. Com a nova legislação, as operadoras de telefonia vão poder implantar as ERB´s em outros

pontos, além das tradicionais antenas.

Assista a audiência completa: https://www.youtube.com/live/ycCgMVNp_s4?feature=share