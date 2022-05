Sabesp disponibiliza atendimento pelo WhatsApp para clientes residenciais

Direto da redação

A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp, lançou nesta segunda-feira (23)o atendimento por WhatsApp aos clientes residenciais. O serviço é parte das estratégias de transformação digital da companhia.

“Trata-se de mais um canal de relacionamento, moderno, automatizado, disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia.

O objetivo, segundo a Sabesp é proporcionar aos consumidores o acesso a uma série de serviços com comodidade e rapidez, sem a necessidade de sair de casa ou de fazer qualquer outro deslocamento, em uma ferramenta amplamente conhecida e utilizada por todos.

O número do WhatsApp da Sabesp é o (11) 3388.8000 e atende somente mensagens de texto. Ou seja, não faz atendimento por ligação telefônica nem por mensagem de áudio. O cliente pode recorrer ao aplicativo de mensagens para informar falta d’água ou questões relacionadas à qualidade da água, para comunicar vazamentos e consultar débitos ou também para pedir a segunda via da conta.

O atendimento ininterrupto é automatizado e funciona de uma maneira bem simples. O cliente precisa estar com o cadastro atualizado e ter em mãos o número do fornecimento, aquele que está no canto superior esquerdo da fatura.

Para consulta de débitos, além do número do número do fornecimento, o cliente precisa ter o CPF do titular da ligação.

A partir da primeira mensagem enviada, basta responder aos pedidos de informação sobre o serviço requerido. O atendimento a cliente pessoa jurídica é possível para casos como falta d’água e vazamentos, mas não para questões comercias, como consulta de débitos e segunda via da conta.

O mesmo atendimento pode ser retomado em até 24 horas. Ou seja, durante esse período o cliente tem condições de dar continuidade ao atendimento, caso a questão não tenha sido solucionada.

O novo canal de atendimento deve incluir em breve outros serviços, como parcelamento de débitos, mudança de titularidade da conta e pedido de religação de água. A população atendida pela Sabesp será informada à medida que esses novos serviços forem incorporados ao WhatsApp.

Além do WhatsApp, os clientes da Sabesp continuam tendo à disposição os demais canais de atendimento pelos telefones 195 (emergências) e 0800 055 0195 e também pela Agência Virtual no site da Sabesp (www..sabesp.com.br)