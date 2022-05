Uber: Passageiro que optar por pagar em dinheiro terá que tirar selfie antes da corrida

Direto da redação

A Uber anunciou nesta segunda-feira (23) uma nova ferramenta de segurança em que o passageiro que deseja pagar em dinheiro terá de tirar uma foto do rosto antes de solicitar a corrida.

Segundo a empresa, a foto não será compartilhada com o motorista e nem passará por verificação biométrica. Contudo, ficará armazenada nos servidores da Uber, à disposição para consulta posterior das autoridades, caso necessário.

A ferramenta, batizada de “U-Selfie”, ainda está funcionando de maneira experimental, e a solicitação ocorrerá apenas para alguns usuários que preferem pagar com dinheiro e não ofereceram dados de um meio de pagamento digital (cartão de crédito ou débito).

A Uber afirmou que o recurso estava entre os mais pedidos, segundo pesquisas internas, e foi criado visando a segurança dos motoristas parceiros.

Investimento em segurança

Além da U-Selfie, a Uber também dispõe de outras ferramentas de verificação de usuários como a verificação do CPF na base de dados da Serasa Experian e a verificação de documentos (RG ou CNH) por meio de fotografia.

Nos últimos meses, a empresa vem anunciando uma série de medidas. No início do mês de abril, por exemplo, a Uber teve mudanças no cartão de oferta de viagens, que passou a mostrar aos motoristas o endereço de destino detalhado dos seus passageiros antes mesmo do aceite das viagens.

Até então, os motoristas da maior parte do país viam apenas a região do destino final.

No Rio de Janeiro, a Uber anunciou também a integração do botão “Ligar para a polícia” do aplicativo com o atendimento ao 190, que pode ser utilizado tanto pelo motorista quanto pelo usuário.

Quando ativado, a localização e dados dos passageiros são passados para as autoridades, sem necessidade de comunicação verbal.