‘Santificai-vos’, maior evento católico de Taboão da Serra, acontece neste sábado (7) no Ginásio Ayrton Senna

Direto da redação

O Ginásio Ayrton Senna da Silva, em Taboão da Serra, recebe neste sábado, 7 de novembro, o Santificai-vos, considerado o maior evento católico da cidade. A programação começa às 9h, com entrada gratuita, e reúne celebrações religiosas, pregações, momentos de oração e shows de música católica.

Organizado pela Diocese de Campo Limpo, com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, o encontro contará com a celebração da Santa Missa e do sacramento do Crisma de aproximadamente 700 pessoas da Forania Taboão da Serra. Também estão previstas atividades de adoração, tendas de confissão e orientação vocacional.

Entre as atrações confirmadas estão os cantores Tony Allysson, Frei Gleison e Cleiton Saraiva, além dos ministérios Gerados pela Imaculada e Vida e Louvor. O evento também contará com a participação do bispo diocesano Dom Valdir José de Castro e de Izaias Carneiro, escritor e fundador da Comunidade Coração Novo, do Rio de Janeiro.

Além da programação religiosa e musical, o Santificai-vos terá uma ação solidária em apoio à 10ª Jornada Mundial dos Pobres. Os participantes poderão contribuir com a doação de produtos de higiene pessoal, como escovas de dentes, cremes dentais e sabonetes. A contribuição é voluntária e não é necessária para entrar no evento.

O padre Marcelinho, do Santuário Santa Terezinha, convidou os moradores a participarem da programação. “Venha viver um dia especial de fé e encontro com Jesus, no Ginásio Ayrton Senna. Chame a família e os amigos. Esperamos você”, afirmou.

Serviço:

Santificai-vos

Data: 7 de novembro, às 9h

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva – Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jd. Helena

Entrada gratuita

Ação solidária: doe itens de higiene pessoal