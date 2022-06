São Paulo suspende rodízio de carros nesta quarta-feira (29)

Direto da redação

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos. A decisão ocorreu por conta da greve de motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista. Essa é a segunda vez que a categoria paralisa os serviços em menos de um mês.

Os carros com placas finais 5 e 6 podem circular pelo centro expandido a qualquer horário. No entanto, continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). A Zona Azul também funciona normalmente.

De acordo com comunicado da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as faixas exclusivas e corredores de ônibus ficam liberados para circulação de carros de passeio enquanto durar a greve. A paralisação tem previsão para durar até 24 horas e já afetava, nesta manhã, 675 linhas diurnas e mais de 6 mil ônibus, segundo a SPTrans. De acordo com a pasta, durante a madrugada, 88 linhas, de 150, ficaram inoperantes.