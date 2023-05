Sebrae oferece cursos gratuitos com foco nos empreendedores

Por Samara Matos, na redação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece 12 cursos gratuitos voltado para empreendedores.

As capacitações são de curta duração, entre 1h e 50h de carga horária total, e podem ser feitas de forma online. Os cursos abrangem áreas importantes como Cooperação, Empreendedorismo, Finanças, Inovação, Leis, Mercado e Vendas, Organização, Pessoas e Planejamento.

Além disso, a instituição disponibiliza cursos gratuitos de jogos e webinars, bem como e-books e cursos via WhatsApp.

Todos os cursos têm certificado digital com verificação de autenticidade 100% gratuito. Ao concluir o curso, basta acessar sua área logada no portal e emitir o certificado de participação. Para fazer um dos cursos gratuitos do Sebrae, é só clicar no nome na lista e seguir as orientações.

Os cursos gratuitos oferecidos pelo Sebrae