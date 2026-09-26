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Sebrae-SP abre estágio para pessoas com deficiência com inscrições até dia 29 de setembro

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Direto da redação 

Estudantes de Taboão da Serra e região podem se inscrever, até o dia 29 de setembro, para uma vaga de estágio exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) no Sebrae-SP. A oportunidade é para atuação presencial no Escritório Regional de Osasco.

A bolsa-auxílio é de R$ 2.266. O estudante selecionado também receberá vale-refeição, assistência médica, seguro de vida e auxílio-transporte. A jornada será de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Podem participar alunos matriculados a partir do primeiro semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia da Informação ou Sistemas de Informação. Ter conhecimento do Pacote Office é considerado um diferencial.

Entre as atividades estão o suporte aos agentes e gestores dos postos Sebrae Aqui, cadastro e atualização de clientes, elaboração de relatórios e planilhas e apoio às rotinas administrativas e operacionais do escritório.

O estagiário também auxiliará na utilização dos sistemas RAE e SGO e em ações destinadas à melhoria dos processos internos.

Como se inscrever na vaga de estágio do Sebrae-SP

  1. Acesse o formulário de inscrição.
  2. Preencha todos os dados solicitados e envie o formulário até o dia 29 de setembro.
  3. Separe o currículo e o laudo médico atualizado.
  4. Envie os dois documentos para o e-mail karoline.moreira@mendestalent.com.br.
  5. No campo “assunto” do e-mail, escreva: ESCRITÓRIO REGIONAL OSASCO – ESTÁGIO SEBRAE 2026 – CURRÍCULO E LAUDO MÉDICO.
  6. Confira se os documentos foram anexados corretamente antes de enviar a mensagem.

Após a inscrição, os candidatos passarão pelas etapas de triagem, análise curricular, convocação para entrevista, entrevista e divulgação do resultado

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