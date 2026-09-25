Sol volta no fim de semana em Taboão da Serra, com máxima de 28°C e sem previsão de chuva

Depois de dias de chuva e temperaturas baixas, Taboão da Serra deve ter um fim de semana de tempo firme. A previsão da Climatempo para a cidade indica sol entre sexta-feira (25) e domingo (27), sem chuva prevista nesse período. As manhãs ainda serão amenas, mas as tardes ficarão mais quentes, com máxima de 28°C no sábado.

A mudança começa a ser percebida na sexta-feira (25). O dia deve amanhecer com névoa e muitas nuvens, mas o sol aparece ao longo da manhã e ganha espaço à tarde. A temperatura varia entre 15°C e 25°C. À noite, a previsão é de poucas nuvens.

No sábado (26), a diferença entre a manhã e a tarde será maior: os termômetros devem marcar 14°C nas primeiras horas do dia e chegar a 28°C mais tarde. Apesar das muitas nuvens pela manhã, a previsão é de sol durante a tarde. À noite, pode haver nevoeiro, condição que merece atenção de quem for dirigir.

O domingo (27) também deve ser aproveitável para atividades ao ar livre. A mínima prevista é de 14°C e a máxima, de 26°C. O sol aparece entre algumas nuvens durante o dia, enquanto a nebulosidade aumenta à noite. Não há previsão de chuva.

A tendência representa uma mudança em relação à quarta-feira (23), para a qual a Climatempo prevê chuva e máxima de apenas 16°C em Taboão da Serra. Como a previsão pode mudar, vale consultar uma atualização antes de programar atividades para o fim de semana.