Secretaria da Saúde alerta para baixo estoque de sangue nos hemocentros de SP

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria da Saúde de São Paulo publicou um comunicado alertando sobre o baixo estoque de sangue nos hemocentros do estado. Segundo a entidade, unidades como a Fundação Pró-Sangue, o Hospital das Clínicas (HC) de Marília e o Hemonúcleo de Sorocaba operam em nível crítico, com menos de 40% da capacidade.

Na Fundação, os sangues do tipo O-, O+ e B- são os mais necessários, estando disponíveis em quantidade suficiente para menos de um dia, enquanto há estoque para prover apenas a demanda de um dia pelos tipos A- e B+. O nível das reservas dos tipos A+ e AB- também levaram a instituição a declarar um alerta.

O HC de Marília, por sua vez, encontra-se em situação emergencial para os tipos sanguíneos O-, só com 20,8% do estoque abastecido, e para os tipos B- e AB-, atualmente em estoque zero. No Hemonúcleo de Sorocaba, o cenário é crítico para os tipos O+ e O-, assim como para as reservas de concentrado de plaquetas.

Para realizar a doação de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. Atualmente, o procedimento é feito por meio de agendamento online e apresentação de um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos podem doar mediante autorização dos pais ou responsáveis legais.

No dia da coleta, não é necessário estar em jejum, mas apenas evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação, além de não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Homens podem doar sangue de dois em dois meses, até quatro vezes ao ano, e as mulheres podem doar de três em três meses, até três vezes ao ano.

De acordo com a Secretaria da Saúde, pessoas que se vacinaram contra a gripe e contra o coronavírus com as vacinas Coronavac e Covaxin devem esperar 48h para doar sangue. Já aquelas que receberam os demais imunizantes contra a covid-19 devem respeitar um intervalo de sete dias entre a imunização e a doação.