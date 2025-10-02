Secretaria de Saúde apresenta balanço do 2º quadrimestre durante audiência pública na Câmara Municipal

Da CMTS

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra apresentou nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, a prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2025. O balanço apresentado durante audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Municipal mostrou avanços nos atendimentos, aumento dos investimentos e expansão de programas estratégicos.

De janeiro a agosto, o município aplicou R$ 202,3 milhões na saúde, somando recursos próprios, estaduais e federais. O valor representa 11,33% acima do mínimo constitucional exigido para a área de saúde de 15%.

Os maiores gastos com saúde foram com pessoal (médicos, enfermeiros, administração, etc) R$ 83,1 milhões, contrato de gestão R$ 78,4 milhões, material de consumo R$ 16,2 milhões e empresas contratadas R$ 8 milhões.

Na atenção primária, foram realizados mais de 628 mil procedimentos e atendimentos neste período, incluindo consultas médicas, odontológicas, enfermagem e visitas domiciliares. Programas de prevenção também ganharam força, como o Julho Amarelo, de combate às hepatites virais, e o Agosto Dourado, voltado à promoção da amamentação.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) realizou mais de 27 mil procedimentos, incluindo pequenas cirurgias, exames especializados e consultas em diversas áreas. Já o Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM) superou 28 mil atendimentos, entre consultas de pré-natal de alto risco, ultrassonografias e exames preventivos.

Na saúde bucal, o Centro de Especialidades Odontológicas realizou 7,7 mil procedimentos, entre consultas, cirurgias e restaurações.

O secretário Ailton Bogalho considerou a audiência pública muito produtiva. “De acordo com a apresentação, todos os números de atendimentos em todos os setores da Secretaria de Saúde aumentaram de maio a agosto. Isso mostra que estamos avançando, mas também chama a atenção de munícipes de cidades vizinhas, que acabam buscando atendimento aqui. Infelizmente, não temos como controlar, porque o SUS é universal. Temos que dar o atendimento igual, independente de onde é o munícipe”, disse.

Já o vereador Enfermeiro Rodney, presidente da comissão, diz que “a audiência foi muito produtiva, porque conseguimos mostrar os avanços da saúde. Essa parceria entre Executivo e Legislativo faz com que a cidade cresça. E o mais importante é que a gestão está identificando os problemas e avançando com soluções”.

Segundo o vereador, de maio a agosto houve uma evolução muito grande, inclusive apontada pelas ouvidorias, que em sua maioria são positivas. “Com o Programa Saúde da Família implantado em 100% das Unidades Básicas de Saúde conseguimos otimizar e melhorar o atendimento. Claro que, à medida que a rede melhora, há um aumento da procura de pacientes de outros municípios, mas tenho certeza de que o secretário, junto com o prefeito Engenheiro Daniel, vai conduzir para que Taboão tenha uma saúde pública cada vez melhor”, completou.

Participaram da audiência os vereadores Donizete (vice-presidente da comissão de saúde) e Thamires de Cássia, além de diversos profissionais da saúde, moradores e imprensa.

A Audiência pública foi transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara Municipal: https://www.youtube.com/watch?v=wQdLJqhO5qY