Letícia Momma de Taboão da Serra é eliminada do MasterChef Confeitaria 2025

Por Samara Matos, na redação

Natural de São Paulo e moradora de Taboão da Serra, a confeiteira Letícia Momma, de 28 anos, se despediu do MasterChef Confeitaria na noite desta terça-feira (30). Considerada uma das apostas da temporada, ela deixou o reality após um desafio de sobremesas veganas, que exigia técnicas refinadas em mousse, ganache e biscuit sem ingredientes de origem animal.

Os jurados apontaram falhas de equilíbrio nos sabores e detalhes técnicos que comprometeram o prato, decretando sua eliminação. Em entrevista, Letícia não escondeu a frustração:

“Me atrapalhei. Estou muito triste, ainda mais saindo de uma prova como essa, que eu estava esperando tanto”, declarou à Band.

Trajetória marcada pela confeitaria de alto nível

Apesar da saída precoce, Letícia acumula uma trajetória sólida em ambientes de prestígio. Ela começou em um buffet de eventos de luxo e, em seguida, fez parte da inauguração do restaurante do Palácio Tangará, em São Paulo, comandado pelo chef francês Jean-Georges. O espaço conquistou uma estrela Michelin, o que lhe deu contato direto com o mais alto padrão gastronômico.

A confeiteira também integrou a equipe do hotel Four Seasons São Paulo e, em 2024, aprimorou sua formação com um estágio no sul da França, aprofundando seu repertório na confeitaria europeia.

Em entrevistas, Letícia chegou a mencionar a chamada “maldição do MasterChef”, que atinge participantes eliminados justamente em provas ligadas às suas especialidades.

Momentos marcantes no reality

Ao longo da temporada, Letícia se destacou por sua técnica, mas também viveu momentos de descontração. Em um dos episódios, protagonizou uma cena divertida ao comentar a queda do chef convidado Ramiro Bertassin, arrancando risadas dos colegas e da plateia.

Apesar da eliminação, a confeiteira de Taboão da Serra segue determinada em sua carreira e deve continuar investindo em novos projetos dentro e fora do país.