Unidade móvel de mamografia da ONG Américas Amigas estará em Taboão da Serra com exames gratuitos

Por Samara Matos, na redação / Fot

A ONG Américas Amigas traz a Taboão da Serra uma importante ação dentro da campanha Outubro Rosa. Entre os dias 8 e 12 de outubro de 2025, a Unidade Móvel estará no estacionamento do Shopping Taboão, oferecendo exames gratuitos de rastreamento e diagnóstico de câncer de mama para mulheres em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 40 anos.

A iniciativa integra uma rota que percorrerá diferentes cidades da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral norte, com a expectativa de atender cerca de 2.100 pessoas em 40 dias.

Estrutura e atendimento

A carreta da Américas Amigas é equipada com mamógrafo digital, ultrassom e sala para exames clínicos. Todos os atendimentos são gratuitos, e os laudos são entregues no mesmo dia, evitando que as pacientes precisem retornar.

Mulheres que apresentarem alterações suspeitas serão inseridas no programa de navegação de pacientes da ONG, com encaminhamento para novas etapas de tratamento gratuito.

Para participar, é necessário fazer a inscrição no site da organização: www.americasamigas.org.br.

Importância do diagnóstico precoce

De acordo com sociedades médicas, o diagnóstico precoce do câncer de mama pode aumentar em até 95% as chances de cura. O Instituto Nacional do Câncer aponta a doença como a mais comum entre as mulheres no Brasil.

Segundo Andrea da Veiga Pereira, CEO da Américas Amigas, um dos principais entraves é a dificuldade de acesso aos exames:

“Sabemos o quanto a informação e a detecção precoce contribuem para um melhor prognóstico da doença. Por isso, a cada ano, ampliamos nossas campanhas e doações de exames para alcançar quem mais precisa”, destacou.

Serviço – Outubro Rosa em Taboão da Serra

📍 Local: Shopping Taboão – Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena, Taboão da Serra – SP

📅 Data: 8 a 12 de outubro de 2025

🕘 Horário: das 9h às 17h

💗 Exames gratuitos de mamografia e ultrassom de mamas

🔗 Inscrições: www.americasamigas.org.br