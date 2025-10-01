Embu das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de Informática, Empreendedorismo e Garçom

Direto da redação

Começaram hoje, 1º de outubro, as inscrições para 100 vagas nos cursos gratuitos de Informática, Empreendedorismo e Garçom em Embu das Artes. As oportunidades são destinadas a jovens de 15 a 29 anos.

As inscrições vão até o dia 3 de outubro, das 9h às 16h, na Coordenadoria da Juventude Embuense, localizada no prédio da Família Embuense, na Avenida João Paulo II, nº 1206, 5º andar.

Para se inscrever, os interessados precisam apresentar RG ou CNH, CPF e comprovante de residência (conta de água ou luz).

Os cursos oferecem capacitação prática e gratuita para jovens que buscam entrar no mercado de trabalho em áreas com alta demanda profissional.