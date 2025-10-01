Semáforos entre Av. Taboão da Serra e Estrada Benedito Cesário de Oliveira são desligados para testes

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), iniciou nesta terça-feira, 30 de setembro, uma fase de testes para a desativação dos semáforos no cruzamento entre a Avenida Taboão da Serra (antiga BR-116) e a Estrada Benedito Cesário de Oliveira, na Vila Iasi. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego, reduzir o risco de acidentes e ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

Segundo a SETRAM, a fase de testes terá duração aproximada de 15 dias. Durante esse período, os motoristas que descem pela Estrada Benedito Cesário de Oliveira terão a conversão à direita liberada para acessar a Avenida Taboão da Serra no sentido São Paulo (norte). Já quem precisar seguir para o sentido Embu das Artes (sul) deverá utilizar o retorno localizado na Avenida Paulo Ayres, cerca de 400 metros à frente.

Para os condutores que trafegam pela Avenida Marechal Castelo Branco, na região do Jardim Três Marias, não haverá alterações no trajeto.

Monitoramento e avaliação

De acordo com a Prefeitura, todas as mudanças no sistema viário passam por análise técnica antes de serem implantadas. A SETRAM fará o monitoramento diário do fluxo de veículos e avaliará os impactos da alteração para decidir se a medida poderá ser adotada de forma definitiva ou se o sistema anterior será retomado.

A administração municipal reforça ainda que a colaboração da população é fundamental. Durante a fase de testes, motoristas e pedestres devem respeitar a nova sinalização instalada no local e estar atentos às orientações dos agentes de trânsito.