Secretário de educação Luciano Côrrea anuncia vagas em creches e ampliação do ensino integral em Taboão para 2027

Direto da Redação

O secretário de Educação de Taboão da Serra, Luciano Côrrea, afirmou que o município deve iniciar 2027 sem fila de espera por vagas em creches e com ampliação do ensino integral. As informações foram apresentadas ao “Na Redação Podcast”, na quarta-feira (21), na abertura da série de entrevistas com os secretários municipais.

Segundo Côrrea, a reorganização do atendimento permitiu disponibilizar vagas para toda a demanda cadastrada. Ele ressalvou que a oferta nem sempre corresponde à unidade desejada pelas famílias. “Pais e mães que têm filhos têm a vaga garantida”, declarou.

Ensino integral e aprendizagem

O secretário anunciou a ampliação do período integral para turmas do 5º ano em mais escolas em 2027. A expectativa é elevar de 28% para aproximadamente 31% a parcela dos estudantes atendidos nessa modalidade, com mais tempo para atividades pedagógicas e preparação para as avaliações de aprendizagem.

Côrrea também destacou a redução gradual do número de alunos por turma, começando pelo 1º ano, e o acompanhamento pedagógico das escolas. Segundo ele, a rede está chegando a 3 mil horas de formação para os profissionais neste ano.

Reformas nas escolas

Pelo programa Escola Mais Bonita, a administração mantém reformas em unidades da rede municipal. O secretário afirmou que a intenção do prefeito Engenheiro Daniel é recuperar as 54 escolas durante o mandato, priorizando aquelas com maiores problemas estruturais.

Entre as intervenções previstas está a melhoria da escola Amor Perfeito, onde a secretaria estuda organizar um espaço para atender crianças com autismo que necessitam de suporte mais intenso.

Inclusão e profissionais

Na educação inclusiva, Côrrea destacou a oferta de 130 bolsas gratuitas de pós-graduação em parceria com a UniFECAF. Também reconheceu que o número de profissionais de apoio é insuficiente e afirmou que impugnações na licitação têm dificultado a ampliação da equipe.

Sobre o quadro de servidores, informou que 707 candidatos aprovados em concursos foram convocados em 2025 e 2026, dos quais 341 assumiram os cargos. O secretário também disse que a pasta se organiza para entregar materiais escolares e uniformes no início do próximo ano letivo, após o atraso dos uniformes de inverno em 2026.