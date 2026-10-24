Eleitores voltam às urnas neste domingo para escolher o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos

Direto da Redação

Os eleitores de Taboão da Serra voltam às urnas neste domingo, dia 25, para escolher o presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O município tem cerca de 211.993 eleitores. A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os candidatos são Lula (13) e Flávio Bolsonaro (22).

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 170.495 eleitores compareceram às urnas, participação de aproximadamente 80,4%. A abstenção ficou em torno de 19,6%.

Quem não votou no primeiro turno pode votar neste domingo, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente para efeito de comparecimento. Para votar, o título não pode estar cancelado nem suspenso.

A participação no segundo turno não elimina a necessidade de justificar a falta ao primeiro, quando obrigatória. O prazo termina em 3 de dezembro, e o procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em um cartório eleitoral.

Antes de sair de casa, o eleitor deve conferir o endereço da seção pelo e-Título ou pelo site do TSE e levar um documento oficial de identificação com foto.