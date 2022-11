Semana será de pancadas de chuva e temperaturas elevadas na região

Direto da redação

A semana de feriado prolongado contará com pancadas de chuva. De acordo com a Climatempo, mesmo com a presença de chuva, a expectativa é de temperaturas elevadas.

A previsão do Climatempo indica uma segunda-feira (14), emenda de feriado, de sol, altas temperaturas e também de chuva rápida durante o dia na região. A máxima alcançará os 29ºC, já a mínima fica na casa dos 19ºC.