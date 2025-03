Semana terá queda de temperatura e dias chuvosos; veja a previsão completa

Direto da redação

A semana começa com mudanças no clima, trazendo temperaturas mais amenas e aumento na frequência de chuvas. De acordo com a previsão do tempo, os próximos dias serão marcados por pancadas de chuva, céu encoberto e temperaturas que podem cair para 19°C em alguns momentos.

Na segunda-feira (10), o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o céu fica mais fechado, e a temperatura varia entre 19°C e 29°C.

Na terça-feira (11), o tempo segue instável, com aumento da nebulosidade e chuva mais intensa à tarde, que pode se estender até o início da noite. O acumulado previsto é de 4.1mm, e os termômetros marcam entre 20°C e 29°C.

A quarta-feira (12) será um dos dias mais chuvosos da semana, com 90% de chance de precipitação e um acumulado estimado em 21mm. O sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas caem um pouco, variando entre 20°C e 30°C.

Na quinta-feira (13), o cenário se repete, com 97% de probabilidade de chuva, embora o volume esperado seja menor, cerca de 2.2mm. O dia será abafado, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Já na sexta-feira (14), o tempo permanece nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas mais baixas, variando entre 19°C e 28°C.