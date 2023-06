Senador Jorge Kajuru defende regulamentação das apostas esportivas no Brasil

Por Bruna Rios

As recentes revelações de casos de manipulação de resultados em partidas de futebol no Brasil, têm causado grande repercussão no cenário político do país. No Senado Federal, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) tomou a frente ao defender a investigação dessas denúncias e a implementação de projetos que visem regulamentar as apostas esportivas.

O próprio senador Kajuru é coautor de um projeto em parceria com Hamilton Mourão (Republicanos-RS) que aborda a regularização e tributação dessa atividade em território nacional. No entendimento de Kajuru, o foco do projeto deve se restringir à cobrança de impostos das empresas envolvidas.

“Vamos discutir, regularizar, tributar e investigar, criando agora uma comissão de esportes que até então não existia. Essa comissão deve ser presidida pelo senador Romário, para que possa investigar o escândalo e o crime que estão sendo discutidos atualmente no Brasil: a manipulação de resultados. Estamos testemunhando o retorno da máfia da loteria esportiva e dos escândalos”, declarou o senador Kajuru.

“A proposta que defendemos é a regularização dessas casas de apostas, para que paguem impostos e cessem com a evasão fiscal. No entanto, em momento algum estamos propondo discutir a publicidade. Alguns parlamentares estão sugerindo, assim como na Inglaterra, o fim da publicidade. Eu considero isso um desrespeito aos veículos de comunicação”, complementou Kajuru.

Conforme noticiado pelo site O Tempo , o Senado iniciará os debates sobre uma proposta de regulamentação das casas de apostas, incluindo a taxação dessa atividade. Os senadores Jorge Kajuru e Hamilton Mourão esperam que seja escolhido um relator para sua proposta.

Além disso, há a expectativa de que uma Comissão de Esportes seja formada em breve, como mencionado pelo senador Jorge Kajuru, e que seja presidida pelo senador Romário (PL-RJ). Essa comissão seria responsável por investigar as denúncias de envolvimento de jogadores de futebol na manipulação de resultados, inclusive em partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa iniciativa representa um desmembramento das questões relacionadas ao esporte, que antes eram debatidas na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

A atuação dessa comissão será semelhante a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com a convocação de atletas e apostadores para prestarem depoimentos e colaborarem com as investigações. O objetivo inicial será apurar as denúncias e trazer transparência para o futebol brasileiro, combatendo a corrupção e protegendo a integridade das competições esportivas.

É importante destacar que atualmente tanto os sites para apostas, como para cassinos no Brasil não são instalados fisicamente por aqui, deixando de gerar postos de trabalho, e também não contribuem com nenhum tipo de arrecadação, atuando em um “limbo fiscal”.

As iniciativas propostas pelo senador Jorge Kajuru e seus colegas no Senado Federal demonstram a preocupação com a imagem e a credibilidade do futebol brasileiro, assim como a necessidade de regulamentar as apostas esportivas, garantindo a arrecadação de impostos e o combate à sonegação fiscal por parte das empresas envolvidas nessa atividade. A formação da Comissão de Esportes traz esperança de uma investigação aprofundada e imparcial, com o intuito de promover a justiça e a transparência no cenário esportivo do país.