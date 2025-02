Sercom abre seleção para diversas vagas em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A Sercom, empresa renomada no mercado de atendimento ao cliente, está com várias vagas abertas em Taboão da Serra. Se você está em busca de uma nova oportunidade de trabalho essa pode ser sua chance. Para se candidatar entre no site Sercom.

Entre as vagas disponíveis estão posições para Analista de Relacionamento, Analista de Negócios (Bilingue), Operador / Atendente nas áreas de SAC, Vendas e Cobrança, além de uma oportunidade em Liderança Sercom. A empresa oferece contratação no regime CLT, com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição e vale-transporte.

Os candidatos devem ter boa comunicação e experiência prévia em atendimento ao cliente. Algumas vagas exigem ensino superior em andamento ou completo, e para a posição de Analista de Negócios, fluência em inglês é essencial.

A Sercom valoriza pessoas proativas, com habilidades de resolução de problemas e foco na satisfação do cliente. As oportunidades estão localizadas na Rua José Mari, 80, em Taboão da Serra, e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4788-1300 para mais informações.