Sessão Azul exibe filme infantil em ambiente inclusivo nesta sábado (14) no Itapecerica Shopping

O Itapecerica Shopping recebe no próximo dia 14 de março, às 11h, mais uma edição da Sessão Azul, iniciativa voltada à inclusão de pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais, além de seus familiares. Nesta edição, será exibido o filme infantil “Cara de um, focinho de outro” em uma sala adaptada para oferecer mais conforto e acessibilidade ao público.

Durante a Sessão Azul, o ambiente do cinema passa por adaptações especiais para tornar a experiência mais acolhedora. O volume do som é reduzido, as luzes permanecem parcialmente acesas e o público tem liberdade para circular pela sala, proporcionando maior tranquilidade para pessoas com sensibilidade sensorial.

A animação “Cara de um, focinho de outro” acompanha a história de Mabel, uma jovem apaixonada por animais que tem acesso a uma tecnologia capaz de transferir a consciência humana para o corpo de animais robóticos hiper-realistas. A partir dessa experiência, ela passa a explorar o mundo animal de uma nova perspectiva, vivendo aventuras e descobrindo a importância do respeito e da convivência entre humanos e natureza.

Segundo a gerente de Marketing do Itapecerica Shopping, Márcia Morelato Campioto, a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento com a inclusão e o acolhimento das famílias. “Queremos que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam aproveitar momentos de lazer com conforto, respeito e tranquilidade”, destacou.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema ou pelos canais oficiais do Grupo Cine.

Serviço

Sessão Azul – filme “Cara de um, focinho de outro”

Data: 14 de março de 2026

Horário: 11h

Local: Cinema do Itapecerica Shopping

Endereço: Rua XV de Novembro, 89 – Centro – Itapecerica da Serra

Informações: (11) 4668-9900

Site: www.itapecericashopping.com.br