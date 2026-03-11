Mulher reage a agressões e mata companheiro dentro de casa em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Uma discussão entre um casal terminou em morte na madrugada de domingo (8), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por uma facada desferida pela companheira, de 34 anos, dentro da residência onde moravam.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal havia saído para um bar na noite anterior. No retorno para casa, os dois iniciaram uma discussão que continuou dentro do imóvel e evoluiu para agressões físicas.

Segundo relato da mulher aos policiais, o companheiro a agrediu e tentou asfixiá-la durante a briga. Em meio à confusão, ela pegou uma faca e desferiu um golpe contra o homem, que não resistiu aos ferimentos.

A mulher também informou que já havia sido vítima de agressões do companheiro cerca de cinco meses antes, mas não chegou a registrar boletim de ocorrência na época após ele prometer que não voltaria a agredi-la.

Durante a discussão, o filho da mulher presenciou a cena e chegou a pedir que o homem parasse com as agressões.

Após o ocorrido, foi a própria mulher quem acionou a Polícia Militar para comunicar o caso.

O casal estava junto há cerca de três anos e havia se mudado há aproximadamente sete meses de Paranatama, em Pernambuco, para Itapecerica da Serra, onde trabalhavam na construção de uma casa na comunidade em que viviam.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, violência doméstica e lesão corporal. A mulher não permaneceu presa, já que a investigação inicial aponta que ela pode ter agido em legítima defesa. O caso segue sendo investigado.