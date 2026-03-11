Jovens de Taboão da Serra têm até 30 de junho para realizar o alistamento militar

Da PMTS

O Alistamento Militar deste ano segue em andamento. Os jovens de Taboão da Serra que completam 18 anos em 2026 devem ser alistar até o dia 30 de junho. O alistamento pode ser feito pela internet, através site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente, na Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Elizabeta Lips, 303, no Jardim Bontempo.

Para os homens, o alistamento é obrigatório por lei. Para as mulheres, a participação é voluntária.

O alistamento é essencial para que as Forças Armadas renovem, anualmente, a maior parte de seu efetivo, oferecendo aos jovens a oportunidade de servir à Pátria e desenvolver competências valiosas, além de formar cidadãos com disciplina e preparo técnico.

O serviço militar cria uma reserva estratégica de recursos humanos qualificados, pronta para ser mobilizada em situações que exijam a defesa nacional ou apoio em ações subsidiárias.

No segundo semestre de 2026, os alistados e as alistadas seguirão para as etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O Serviço Militar terá início em 2027, com duração de um ano. Há a possibilidade de ser prorrogado, a cada 12 meses, por até 8 anos, caso haja vagas, interesse dos jovens em permanecer nas fileiras militares e aprovação por parte das Forças Armadas.

Serviço:

Alistamento Militar 2026

Até 30/06

alistamento.eb.mil.br

Junta Militar de Taboão da Serra

Rua Elizabeta Lips, 303 – Jardim Bontempo

(11) 4787-3130

junta.militar@taboaodaserra.sp.gov.br

