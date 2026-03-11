PM prende dois homens por violência doméstica em Taboão da Serra e Embu das Artes no Dia Internacional da Mulher

Direto da redação

Dois casos de violência doméstica foram registrados no Dia Internacional da Mulher na região. As ocorrências aconteceram em Taboão da Serra e Embu das Artes e terminaram com dois homens presos pela Polícia Militar.

No primeiro caso, em Taboão da Serra, a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima com uma lesão no supercílio direito. A mulher relatou que, após o término do relacionamento, vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro e que, nesta data, acabou sendo agredida por ele.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já no segundo caso, em Embu das Artes, a Polícia Militar também foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um homem saindo da residência de sua ex-companheira.

Durante a abordagem, o indivíduo apresentou comportamento agitado e resistiu às ordens da equipe. Após a chegada de apoio policial, os agentes conseguiram conversar com a vítima. Ela relatou que o ex-companheiro foi até sua casa sob efeito de bebida alcoólica, insistindo em ver os filhos do casal. Segundo a mulher, ele se recusava a deixar o local e passou a fazer ameaças.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou Medida Protetiva de Urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha. O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Em situações de emergência, a população pode acionar a PM pelo telefone 190.